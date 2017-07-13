 Sevilla’yı tercih etti – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Sevilla’yı tercih etti

    Sevilla’yı tercih etti
    Tutto Sport, F.Bahçe'ye de tavsiye edilen Stevan 'in Inter'den ayrılmasını yorumladı... Gazete, Marsilya'nın Sırp oyuncu için Inter'le anlaştığını ama Jovetic'in Sevilla'ya gitmek istediği için Fransız ekibinin teklifini reddettiğini iddia etti.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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