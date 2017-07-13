Serbest atışlar onların
Duran top taktiği belli oldu; Yeni sezonda kornerleri Valbuena kullanacak. Kaleye yakın frikikleri de Fransız yıldız atacak. Uzaktakilerde ise Mehmet Ekici topun başına geçecek.
İKİSİNE DE GÜVENİYOR
Serbest vuruşun kullanılacağı yere göre ya Mehmet Ekici ya da Valbuena topun başına geçecek. Kaleye yakın mesafelerde Valbuena, daha uzakta ise Ekici şansını deneyecek. Geçen sezon duran toplarda etkisiz olan Kanarya, bu ikiliyle önemli bir güvene kavuştu.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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