Serbest atışlar onların

Duran top taktiği belli oldu; Yeni sezonda kornerleri Valbuena kullanacak. Kaleye yakın frikikleri de Fransız yıldız atacak. Uzaktakilerde ise Mehmet Ekici topun başına geçecek.

Yeni sezon öncesi duran top planı hazırlandı. Kornerden frikiğe, ceza sahasına yapılacak ortadan uzaktan şuta kadar tüm organizasyonun şeması çıkarıldı. Birçok farklı çalışma yapılırken, duran toplarda topun başına geçecek isimler de netleşti. Buna göre kornerlerde hangi köşe olursa olsun topun başına Valbuena geçecek. Aykut Kocaman'ın Fransız futbolcunun kestiği ortaları çok beğendiği ve "Bizim en önemli silahımız olacak" ifadelerini kullandığı kaydedildi. Frikiklerde ise iki farklı isim ön plana çıkıyor.



İKİSİNE DE GÜVENİYOR

Serbest vuruşun kullanılacağı yere göre ya Mehmet Ekici ya da Valbuena topun başına geçecek. Kaleye yakın mesafelerde Valbuena, daha uzakta ise Ekici şansını deneyecek. Geçen sezon duran toplarda etkisiz olan Kanarya, bu ikiliyle önemli bir güvene kavuştu.