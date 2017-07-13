Pas ve taktik çalıştı
İkinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrine giden Fenerbahçe, hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
SALİH VE EKİCİ AYRI
Salih Uçan ile Juventus Bükreş maçında sakatlanan Mehmet Ekici çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. İki oyuncunun sağlık kurulunun kendilerine verdiği özel programı uyguladıkları belirtildi.
DÜZCESPOR'A 94 BİN TL
Startı Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde veren F.Bahçe, Düzcespor'a yardımı yine ihmal etmedi. Düzce 18 Temmuz Stadı'nda Rumen ekibi Juventus Bucuresti ile oynanan hazırlık maçından elde edilen 109 bin TL'lik tribün hasılatı Düzcespor'a bırakıldı. Masraflar düştükten sonra Düzce'ye 94.260 TL net gelir kaldı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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