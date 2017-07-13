 Pas ve taktik çalıştı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Pas ve taktik çalıştı

    Pas ve taktik çalıştı

    İkinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrine giden , hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

    Aykut Kocaman yönetimindeki idmanda futbolcular önce üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

    SALİH VE EKİCİ AYRI
    Salih Uçan ile Juventus Bükreş maçında sakatlanan Mehmet Ekici çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. İki oyuncunun sağlık kurulunun kendilerine verdiği özel programı uyguladıkları belirtildi.

    DÜZCESPOR'A 94 BİN TL
    Startı Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde veren F.Bahçe, Düzcespor'a yardımı yine ihmal etmedi. Düzce 18 Temmuz Stadı'nda Rumen ekibi Juventus Bucuresti ile oynanan hazırlık maçından elde edilen 109 bin TL'lik tribün hasılatı Düzcespor'a bırakıldı. Masraflar düştükten sonra Düzce'ye 94.260 TL net gelir kaldı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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