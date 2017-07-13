Ozan Tufan’a ‘tatlı’ uyarı!

Tatilini erken kesip takımda kalma isteğini Aykut Kocaman'a ileten Ozan Tufan, Topuk Yaylası'ndaki iyi niyetli çalışmasıyla teknik heyeti memnun etti.

Ancak oyuncunun halen kilo verememiş olması sarı-lacivertlilerde endişe yaratıyor. Ozan'ın geceleri yemek yeme alışkanlığı ve aşırı tatlı tüketimi nedeniyle kilo vermekte zorlandığı belirtildi. Bu nedenle kendisine uyarı yapıldı. Ozan'ın 1 ay içerisinde istenen kiloya inmeyi hedeflediği gelen haberler arasında.