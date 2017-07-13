 Ozan Tufan’a ‘tatlı’ uyarı! – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’a ‘tatlı’ uyarı!

    Ozan Tufan’a ‘tatlı’ uyarı!

    Tatilini erken kesip takımda kalma isteğini Aykut Kocaman'a ileten , Topuk Yaylası'ndaki iyi niyetli çalışmasıyla teknik heyeti memnun etti.

    Ancak oyuncunun halen kilo verememiş olması sarı-lacivertlilerde endişe yaratıyor. Ozan'ın geceleri yemek yeme alışkanlığı ve aşırı tatlı tüketimi nedeniyle kilo vermekte zorlandığı belirtildi. Bu nedenle kendisine uyarı yapıldı. Ozan'ın 1 ay içerisinde istenen kiloya inmeyi hedeflediği gelen haberler arasında.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ozan Tufan’a ‘tatlı’ uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.