 Öncelik Fener'in – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Öncelik Fener'in

    Öncelik Fener'in

    Foot Mercato muhabiri Dahbia Hattabi, “’de öncelik Fenerbahçe’de” dedi; görüşmelerde gelişmeler yaşandığını açıkladı.

    Forvete takviye planlayan hatta bir değil iki golcü birden alacağı konuşulmaya başlanan Fenerbahçe için Fransa'dan Michy Batshuayi iddiası geldi. Foot Mercato muhabirlerinden Dahbia Hattabi, şahsi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'de öncelik Fenerbahçe'dedir. Son günlerde bu konuda yapılan görüşmelerde gelişmeler yaşandı" bilgisini verdi.

    SON KARAR CONTE'NİN
    Chelsea'nin geçen sezon Marsilya'dan 39 milyon euro'ya satın aldığı 23 yaşındaki Belçikalı forvet, Premier Lig'de 20 maçta şans bulabilirken (çoğunda sonradan girdi) 5 gol attı. Batshuayi'nin daha fazla forma giymek istediği ve bu yüzden Fenerbahçe'nin kiralama teklifinin değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Son kararı Maviler'in menajeri Antonio Conte'nin vereceği de kaydedildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
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