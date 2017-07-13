Öncelik Fener'in
Foot Mercato muhabiri Dahbia Hattabi, “Michy Batshuayi’de öncelik Fenerbahçe’de” dedi; görüşmelerde gelişmeler yaşandığını açıkladı.
SON KARAR CONTE'NİN
Chelsea'nin geçen sezon Marsilya'dan 39 milyon euro'ya satın aldığı 23 yaşındaki Belçikalı forvet, Premier Lig'de 20 maçta şans bulabilirken (çoğunda sonradan girdi) 5 gol attı. Batshuayi'nin daha fazla forma giymek istediği ve bu yüzden Fenerbahçe'nin kiralama teklifinin değerlendirmeye alabileceği belirtiliyor. Son kararı Maviler'in menajeri Antonio Conte'nin vereceği de kaydedildi.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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