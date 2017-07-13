 Nicola Melli’ye sağlık kontrolü – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’ye sağlık kontrolü

    Nicola Melli’ye sağlık kontrolü
    Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Nicolo Melli, sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde Göztepe Medical Park Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde İtalyan uzun forvetin kan değerlerine bakıldı. Cerrahi, dahiliye, kulak-burunboğaz ve göz muayenelerinin ardından efor testi tamamlandı.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:13
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