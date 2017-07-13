Mutsuz ama çalışkan

Milan’la transfer görüşmeleri devam eden Kjaer, profesyonelliğinden ödün vermeden çalışmalarını tam bir ciddiyet içinde sürdürüyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Simon Kjaer, henüz istediği teklifi bulamadığı için mutsuz gözüküyor. Kampın en sessiz oyuncularından olan Danimarkalı stoper, Robin van Persie dışında takımdan çok fazla kişiyle sohbet etmiyor. Bu durum, Kjaer'in yaşadığı zorlu sürecin getirdiği bir sıkıntı olarak ifade ediliyor. Ancak teknik heyet, Kjaer'in antrenman performansından memnun. Oyuncu için "Saha dışında moralsiz olduğu görülüyor. Ama kendisi tam bir profesyonel. Bu nedenle antrenman performansı transfer sürecinden kesinlikle etkilenmiyor" yorumu yapılıyor. Kjaer için Milan'la pazarlıklar devam ediyor.