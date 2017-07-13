 Mutsuz ama çalışkan – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Mutsuz ama çalışkan

    Mutsuz ama çalışkan

    Milan’la transfer görüşmeleri devam eden Kjaer, profesyonelliğinden ödün vermeden çalışmalarını tam bir ciddiyet içinde sürdürüyor.

    Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Simon Kjaer, henüz istediği teklifi bulamadığı için mutsuz gözüküyor. Kampın en sessiz oyuncularından olan Danimarkalı stoper, Robin van Persie dışında takımdan çok fazla kişiyle sohbet etmiyor. Bu durum, Kjaer'in yaşadığı zorlu sürecin getirdiği bir sıkıntı olarak ifade ediliyor. Ancak teknik heyet, Kjaer'in antrenman performansından memnun. Oyuncu için "Saha dışında moralsiz olduğu görülüyor. Ama kendisi tam bir profesyonel. Bu nedenle antrenman performansı transfer sürecinden kesinlikle etkilenmiyor" yorumu yapılıyor. Kjaer için Milan'la pazarlıklar devam ediyor.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mutsuz ama çalışkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.