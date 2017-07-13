 Lucas Perez’e Betis kancası – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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HEPSİ
    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ’e Betis kancası

    Lucas Perez’e Betis kancası
    Arsenal'li 'e yeni bir talip çıktı. İspanyol Estadio Deportivo gazetesi, Deportivo'nun vazgeçtiği golcü oyuncuya bu kez Betis'in teklif yaptığını bildirdi. 28 yaşındaki Perez için Fenerbahçe daha önce kiralama teklifinde bulunmuştu.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:12
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