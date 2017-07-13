Kombinelere ilgi sevindirdi

Kombine kartların satışı sürüyor.

3 Temmuz'da genel satışa açılan kartlara ilginin beklenenin de üzerinde olduğu gelen haberler arasında... Kombine almak isteyen taraftarlar için kredi kartlarına taksit (en az 3 taksit) imkânı sağlanıyor. Geçen sezon özellikle iç saha maçlarında boş tribünlere oynayan Fenerbahçe'nin bu sezon Aykut Kocaman'ın da dönüşü ile eskiden olduğu gibi Ülker Stadı'nda kapalı gişe oynaması bekleniyor.