 Kombinelere ilgi sevindirdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kombinelere ilgi sevindirdi

    Kombinelere ilgi sevindirdi

    Kombine kartların satışı sürüyor.

    3 Temmuz'da genel satışa açılan kartlara ilginin beklenenin de üzerinde olduğu gelen haberler arasında... Kombine almak isteyen taraftarlar için kredi kartlarına taksit (en az 3 taksit) imkânı sağlanıyor. Geçen sezon özellikle iç saha maçlarında boş tribünlere oynayan Fenerbahçe'nin bu sezon Aykut Kocaman'ın da dönüşü ile eskiden olduğu gibi Ülker Stadı'nda kapalı gişe oynaması bekleniyor.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:21
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