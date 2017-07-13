 Kocaman tarih verdi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kocaman tarih verdi

    Kocaman tarih verdi
    F.Bahçe Teknik Direktörü , Sporting Lizbon maçının ardından şu ifadeleri kullandı: "Duran toplar problem gibi görünüyor. Saldırganlığımız son 20-25 dakikaya göre daha iyiydi. 1.5-2 aya kadar takımın tam kıvamına geleceğini düşünüyorum. Resmi maça kadar hazır olacağız. Var olan oyuncu grubuyla ve transferle tamamlayacağımız yerler var. 70 dakika kuvvetliydik. İlk maça göre gelişim gösteriyoruz. Daha iyiye gidiyoruz."
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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