 Keyfi yerinde! – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Keyfi yerinde!

    Keyfi yerinde!

    Emenike'nin ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği , hayatından memnun.

    Çalışmalarını Dereağzı'nda sürdüren Hollandalı sağ bekin takımdan ayrılmaya pek niyeti yok. Gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayan Hollandalı'nın "F.Bahçe'den ayrılmak istemiyorum. Ancak alacaklarımı ödeyip sözleşmemi feshederlerse giderim" dediği gelen haberler arasında.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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