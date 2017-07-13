Keyfi yerinde!

Emenike'nin ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği Van der Wiel, hayatından memnun.

Çalışmalarını Dereağzı'nda sürdüren Hollandalı sağ bekin takımdan ayrılmaya pek niyeti yok. Gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayan Hollandalı'nın "F.Bahçe'den ayrılmak istemiyorum. Ancak alacaklarımı ödeyip sözleşmemi feshederlerse giderim" dediği gelen haberler arasında.