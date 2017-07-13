 Kameni ilk 11’i zorluyor – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Kameni ilk 11’i zorluyor

    Kameni ilk 11’i zorluyor
    36 yaşındaki Volkan Demirel'e alternatif olarak 33 yaşındaki 'nin alınması kafa karıştırmıştı. Ancak Kameni, performansıyla kısa sürede kendini göstermeye başladı. Kamerunlu eldiveni, Aykut Kocaman'ın as takımla çalıştırması dikkat çekerken, yeni sezonda iki tecrübeli eldiven arasında ilk 11 için kıyasıya bir rekabet yaşanması bekleniyor.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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