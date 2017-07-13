 Gideceği yer belli – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Gideceği yer belli

    Gideceği yer belli

    ’un menajeri Özcan, “Emre, Türkiye’ye gelecekse, gideceği yer belli” diyerek F.Bahçe’yi işaret etti.

    Fenerbahçe'nin kiralamak istediği 'un menajeri Muzzi Özcan, beİN Sports'a yaptığı açıklamada, "Emre konusunda teklifler var. Ama şu anda Dortmund'a konsantre. 25 Temmuz'a kadar kampı var. Hocası uygun görmezse önerileri değerlendireceğiz" dedi. Özcan, Dortmund'un Emre için gelen teklifleri şu an için beklettiğini belirterek, "Emre yeteneğinin farkında. Kendisi için en doğru seçimi yapmak istiyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı yakından takip ediyor. Ama Türkiye'ye gelecekse, gideceği yer belli" sözleri ile adeta Fenerbahçe'yi işaret etti.

    11'DE OYNADI, 3-2 YENİLDİLER!
    Bu arada Dortmund'un yeni hocası Peter Bosz, Rot-Weiss Essen ile oynadıkları hazırlık maçında Emre Mor'a ilk 11'de görev verdi. Emre vasat kalırken, Dortmund 3-2 yenildi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:06
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