Fernandao’ya tomografi

Kolu birkaç yerden kırılan Jose Fernandao'nun tedavi süreci devam ediyor.

Brezilyalı oyuncu çalışmalarını kontrollü bir şekilde takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Fernandao'nun temmuz sonunda kolunun son durumunu görmek için tomografi çektireceği, kemiklerin kaynaması halinde takıma katılacağı bildirildi. Aksi durumda çalışmalar yine kontrollü olarak devam edecek.