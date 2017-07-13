 Fernandao’ya tomografi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Fernandao’ya tomografi

    Fernandao’ya tomografi

    Kolu birkaç yerden kırılan 'nun tedavi süreci devam ediyor.

    Brezilyalı oyuncu çalışmalarını kontrollü bir şekilde takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Fernandao'nun temmuz sonunda kolunun son durumunu görmek için tomografi çektireceği, kemiklerin kaynaması halinde takıma katılacağı bildirildi. Aksi durumda çalışmalar yine kontrollü olarak devam edecek.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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