 Fenerbahçe'nin İsviçre kampı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe'nin İsviçre kampı

    Fenerbahçe'nin İsviçre kampı

    Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de devam eden Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

    İsviçre'nin Lozan şehrinde kampta bulunan sarı-lacivertlilerin, Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi.

    Antrenmanda sakatlıkları bulunan Jose Fernandao, ve Mehmet Topal'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

    Fenerbahçe, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.


    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:40
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