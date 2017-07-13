Fenerbahçe'nin İsviçre kampı
Yeni sezon hazırlıklarına İsviçre'de devam eden Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.
İsviçre'nin Lozan şehrinde kampta bulunan sarı-lacivertlilerin, Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen akşam antrenmanında, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı belirtildi.
Antrenmanda sakatlıkları bulunan Jose Fernandao, Mehmet Ekici ve Mehmet Topal'ın takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.
Fenerbahçe, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:40
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Yorum
seda ha lebron kardesine iyi bak sana emanet nede olsa enerji kardesisiniz,abd az cekmedi cediden
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Yorum
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Yorum
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Fenerbahçe'nin İsviçre kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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