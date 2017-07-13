Dev kulüple anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Doğuş'ta Bogdan Bogdanovic'ten sonra bir oyuncu daha NBA'a gidiyor.

İddialara göre Sarı Lacivertliler'in yıldız pota altı oyuncusu Ekpe Udoh, takımlarından Utah Jazz ile anlaştı.

Yunan SDNA kaynaklı haberde Udoh'un iki yıllığına anlaştığı Jazz'dan 6.5 milyon Dolar kazanacağı belirtildi.

30 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe'nin bu sezon THY Euroleague şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynamış, Final Four'un 'en değerli oyuncusu' seçilmişti.