 Dev kulüple anlaşma sağlandı – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Dev kulüple anlaşma sağlandı

    Dev kulüple anlaşma sağlandı

    Fenerbahçe Doğuş'ta Bogdan Bogdanovic'in NBA'e gitmesinin ardından, Ekpe Udoh'un da Utah Jazz ile anlaştığı öne sürüldü.

    Fenerbahçe Doğuş'ta Bogdan Bogdanovic'ten sonra bir oyuncu daha NBA'a gidiyor.

    İddialara göre Sarı Lacivertliler'in yıldız pota altı oyuncusu Ekpe Udoh, takımlarından Utah Jazz ile anlaştı.

    Yunan SDNA kaynaklı haberde Udoh'un iki yıllığına anlaştığı Jazz'dan 6.5 milyon Dolar kazanacağı belirtildi.

    30 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe'nin bu sezon THY Euroleague şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynamış, Final Four'un 'en değerli oyuncusu' seçilmişti.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:02
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