Dev kulüple anlaşma sağlandı
Fenerbahçe Doğuş'ta Bogdan Bogdanovic'in NBA'e gitmesinin ardından, Ekpe Udoh'un da Utah Jazz ile anlaştığı öne sürüldü.
Fenerbahçe Doğuş'ta Bogdan Bogdanovic'ten sonra bir oyuncu daha NBA'a gidiyor.
İddialara göre Sarı Lacivertliler'in yıldız pota altı oyuncusu Ekpe Udoh, takımlarından Utah Jazz ile anlaştı.
Yunan SDNA kaynaklı haberde Udoh'un iki yıllığına anlaştığı Jazz'dan 6.5 milyon Dolar kazanacağı belirtildi.
30 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe'nin bu sezon THY Euroleague şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynamış, Final Four'un 'en değerli oyuncusu' seçilmişti.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:02
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Babacar zora girdi
Toplam 4
Yorum
TCelcius 5m veren kim sen kendi kendine komadan yelleniyon la avel?BEŞİKTAŞA daha NET GOLCÜ lazım havadan yerden vuracağı yeri bilen kuvvetli hırslı
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Semih Kaya, Prag'a gitti
Toplam 3
Yorum
SEMİH BAŞARILAR SEVGİLİ SEMİH KAYA. GS YI UNUTMA. GS SENİN YUVAN. ŞUNU UNUTMAKİ SEN ÇOK GERİLEDİN. ÇOK ÇALIŞ SEMİH.
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Ozan Tufan’a ‘tatlı’ uyarı!
Toplam 9
Yorum
c.suat kendine dikkat etmeyen sporcu olamaz..fernandao da öyle,tatilden 100 kilo dönmüş..bu ne ya güreş takımı mı olacağız..sorumsuzluk...
Dev kulüple anlaşma sağlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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