 Caicedo sürprizi – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    sürprizi

    Caicedo sürprizi

    İspanyol AS, Espanyol’un Ekvador’lu golcüsü Felipe için Türkiye’den de teklif olduğunu yazdı. O takımın Fenerbahçe olduğu iddia edildi.

    Bir golcü iddiası da İspanya'dan geldi. AS gazetesi, Espanyol'un Ekvadorlu forveti Felipe Caicedo için Arjantin, Brezilya ve Portekiz'in yanı sıra Türkiye'den de bazı takımların devrede olduğunu yazdı. Henüz bir kulüple anlaşamayan 28 yaşındaki forvetin kulüp aramaya devam ettiği belirtildi. ile ilgilenen Türk kulübün Fenerbahçe olduğu iddia ediliyor. Tecrübeli oyuncunun sağ kanatta da oynaması ve maliyetinin düşük olması nedeniyle son çare olarak tercih edilebileceği ileri sürüldü.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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