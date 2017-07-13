Fenerbahçe Kulübü, yıldız basketbolcu Bogdan Bogdanovic'in NBA takımlarından Sacramento Kings ile anlaştığını resmi siteden duyurdu. Sarı Lacivertliler, Fenerbahçe'de önemli başarılar elde eden genç oyuncuya veda etti.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada aşağıdaki ifadeler yer aldı:

2014 yılında transfer olduğu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızda; 1 Euroleague şampiyonluğu, 1 Euroleague finali, 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası başarılarında katkıları bulunan Bogdan Bogdanovic, NBA ekiplerinden Sacramento Kings ile anlaşmıştır.

Sarı-lacivertli formamızı giydiği her an basketbol tarzı, takımımıza yapmış olduğu katkı, ortaya koyduğu mücadele ve örnek kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin övgüsünü ve takdirini kazanmış Bogdan Bogdanovic, kulüp tarihimize de adını altın harflerle yazdırmıştır.

Ülke sporunun en büyük başarılarından biri olan Euroleague şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımıza vermiş olduğu destek ve katkılarla her zaman takım ruhunu perçinleyen Bogdan Bogdanovic'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkürlerimizi sunuyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.



"ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe Doğuş'tan ayrılarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings ile anlaşan Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic, "Sacramento Kings'in bir parçası olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

ABD'nin Las Vegas kentinde Sacramento Kings yetkilileri ile bir araya gelen 24 yaşındaki şutör, ABD basınına açıklama yaptı.

Bogdanovic, NBA'de 2017-2018 sezonunun başlaması için sabırsızlandığını belirterek, "Buraya gelme kararını çok zor verdim. NBA'de oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

NBA'e alışabilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bogdanovic, şunları kaydetti:

"Milli takımda, NBA oyuncuları ve yıldızlarına karşı oynadığım için çok şanslıyım. Benim için büyük bir tecrübe olacak. Kings, çok fazla taraftara sahip ve onlar basketbolu çok seviyorlar. Bu, inanılmaz. Fenerbahçe Doğuş'tan takım arkadaşım James Nunnally de, bana Sacramento'yu çok seveceğimi söyledi."

Sacramento Kings'in efsane oyuncuları arasında yer alan ve şu an kulüpte yöneticilik yapan vatandaşları Vlade Divac ve Peja Stojakovic hakkında da görüşlerini aktaran Bogdanovic, "Sacramento Kings, Divac ve Stojakovic sayesinde Sırbistan'da ünlü ve popüler bir takım. İkisi de çocukluğumdan beri benim idolüm. Burada bulunmak heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.