 ‘Artık daha olgunum’ – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    ‘Artık daha olgunum’

    ‘Artık daha olgunum’
    Menajeri Wagner Ribeiro'nun tavsiyesiyle yeniden F.Bahçe'nin transfer listesine giren Gabigol, Globo Esporte'ye konuştu... Brezilyalı yıldız adayı, "Yeniden takımla çalışmaya dönmek harika. Kendimi daha olgun hissediyorum" dedi.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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