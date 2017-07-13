 3 altın kural – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    3 altın kural

    3 altın kural

    Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına, “Sahada kuvvetli olmalıyız... Hep ön tarafta bulunmalıyız. Temel savunma gerekliliklerinden asla vazgeçmemeliyiz” dedi.

    'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör Aykut Kocaman oynatmak istediği sistemi takıma aşılamak için yoğun çaba harcıyor. İsviçre yolculuğu öncesi futbolcuları etrafına toplayan tecrübeli çalıştırıcı, başarıya ulaşmak için 3 önemli nokta olduğuna işaret etti. Yaklaşık 10 dakika süren mini toplantıda Kocaman'ın şu ifadeleri kullandığı belirlendi:

    1-GÜÇ İÇİN İYİ ÇALIŞMALIYIZ
    Sahada kuvvetli olmak ilk olmazsa olmazımız. Kendi seviyemizdeki ve üzerimizdeki takımlarla mücadele edebilmek için sahada güçlü durmak zorundayız. Tüm sezon kuvvetli bir Fenerbahçe izlettirmek istiyorsak, bu dönemi çok çalışarak geçirmeliyiz. Herkeste bu şevki görmek istiyorum.

    2-ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE OYNAYACAĞIZ
    Her zaman ön tarafta olmalıyız. Fenerbahçe taraftarı hücum eden takımı seviyor. Bizim önceliğimiz taraftarımızı memnun etmek. Bu nedenle üçüncü bölgede daha fazla bulunan, üreten ve heyecan veren takım olmak zorundayız.

    3-DEFANSI AKSATMADAN HÜCUM
    Tüm bunları yaparken, temel savunma gerekliliklerinden vazgeçmeyeceğiz. Futbolda sahada yapılması gereken her şeyi en iyi şekilde göstermeliyiz... , bu 3 kuralı eksiksiz yerine getirmeleri halinde sonuçlardan bağımsız olarak işlerinin gereğini yapmış sayılacaklarını da kaydetti.
    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:52
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