3 altın kural
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına, “Sahada kuvvetli olmalıyız... Hep ön tarafta bulunmalıyız. Temel savunma gerekliliklerinden asla vazgeçmemeliyiz” dedi.
1-GÜÇ İÇİN İYİ ÇALIŞMALIYIZ
Sahada kuvvetli olmak ilk olmazsa olmazımız. Kendi seviyemizdeki ve üzerimizdeki takımlarla mücadele edebilmek için sahada güçlü durmak zorundayız. Tüm sezon kuvvetli bir Fenerbahçe izlettirmek istiyorsak, bu dönemi çok çalışarak geçirmeliyiz. Herkeste bu şevki görmek istiyorum.
2-ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE OYNAYACAĞIZ
Her zaman ön tarafta olmalıyız. Fenerbahçe taraftarı hücum eden takımı seviyor. Bizim önceliğimiz taraftarımızı memnun etmek. Bu nedenle üçüncü bölgede daha fazla bulunan, üreten ve heyecan veren takım olmak zorundayız.
3-DEFANSI AKSATMADAN HÜCUM
Tüm bunları yaparken, temel savunma gerekliliklerinden vazgeçmeyeceğiz. Futbolda sahada yapılması gereken her şeyi en iyi şekilde göstermeliyiz... Aykut Kocaman, bu 3 kuralı eksiksiz yerine getirmeleri halinde sonuçlardan bağımsız olarak işlerinin gereğini yapmış sayılacaklarını da kaydetti.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:52
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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