 Vedalaşmaktan çekindim – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Vedalaşmaktan çekindim

    Vedalaşmaktan çekindim
    Malaga'dan transfer edilen , eski takımı ile vedalaşmaktan çekindiğini açıkladı. "Yıllarca evim olan Malaga'dan ayrılırken taraftarlarla vedalaşmadım" diyen Kamerunlu "Ömrümün sonuna kadar Malaga taraftarı olacağım" ifadesini kullandı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:28
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