Van der Wiel, Türkiye'ye döndü
Fenerbahçe'de kadro dışı olan ve takımdan ayrı olarak çalışamalarını sürdüren van der Wiel, sarı-lacivertlilerde verilen iki günlük iznin ardından Türkiye'ye döndü.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:19
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur bu made by aziz filmlerini defalarca izledik, sonuc belli ,hala inanlar varsa onla kendilerini sorgulasınlar bi zahmet
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 26
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
Van der Wiel, Türkiye'ye döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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