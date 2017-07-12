 Van der Wiel, Türkiye'ye döndü – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Türkiye'ye döndü

    Van der Wiel, Türkiye'ye döndü

    Fenerbahçe'de kadro dışı olan ve takımdan ayrı olarak çalışamalarını sürdüren , sarı-lacivertlilerde verilen iki günlük iznin ardından Türkiye'ye döndü.

    Fenerbahçe'de geleceği çıkmaza dönen ve takım içinde yaşadığı problemlerden dolayı kadro dışı bırakılan Gregory , iki günlük iznin ardından Türkiye'ye döndü. Atatürk Havaalanı'nda görüntülenen Hollandalı futbolcu, kameralara görüntü vermemek için çaba gösterdi. 29 yaşındaki oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı olarak Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri'nde sürdürecek.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:19
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