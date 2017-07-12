 Valbuena, Ghezzal’a aracı oldu – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    , Ghezzal’a aracı oldu

    Valbuena, Ghezzal’a aracı oldu
    Fransa'dan Foot-01.com sitesi, F.Bahçe'nin bu kez de Valbuena'nın Lyon'dan eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal'ı listeye aldığını iddia etti. İtalya'da bir süredir bazı görüşmeler yapan Cezayirli oyuncunun beklediği rakamı bulamadığı bildirilen haberde, "Valbuena, Ghezzal için aracı" bilgisi paylaşıldı. Kanarya, bonservisi elinde olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Emre Mor ve Lens'in alternatifi olarak görüyor.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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