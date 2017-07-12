Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Fenerbahçeli futbolcu Mathieu Valbuena, Sporting Lizbon mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Takımının bir önceki maça oranla gelişim gösterdiğini ifade eden Valbuena, "Maçın adamı seçilmemden daha önemli bir nokta var aslında. Buradaki en önemli nokta takımın gelişimidir. İlk oynadığımız hazırlık maçıyla kıyaslarsak bu maçtaki gelişimimizi görebiliyoruz. İkinci maçımızı geride bıraktık. Daha iyiye gidiyoruz. Bu akşam da mağlubiyet aldık ama temel nokta bizim göstermiş olduğumuz gelişimdir. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir görüntü ortaya koyduk ve takım halinde oynadık. Bu gelişime devam etmemiz gerekiyor ve hocamız da bu gelişim için her şeyi yapıyor" dedi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:16
-
Lyon Beşiktaş'a ne kadar ödeyecek?
Toplam 118
Yorum
Efekan Arkadaşlar Mrcelo gitti üzüldük fakat farkındaysanız santraforumuz yok sadece cenk ve ömer var zaten şuan havlu pozisyonu var defans halldlr
-
'Sorun özgüven'
Toplam 33
Yorum
sandor Advacoot benden iyisini bulursa getirin dediğiniz Aykutsa eyvallah..Operasyon. gecikirse Aykut'un istifası da yetmez.
-
Beşiktaş taraftarı bunu da yaptı!
Toplam 5
Yorum
ZX Tinerin ne olduğunu, ne işlere yaradığını bilgiğine göre aşinasın herhalde. Ancak aşina olanların aklına gelir.
Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.