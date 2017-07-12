 Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz" – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    : "Daha iyiye gidiyoruz"

    Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"

    Fenerbahçeli futbolcu Mathieu , Sporting Lizbon mücadelesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Takımının bir önceki maça oranla gelişim gösterdiğini ifade eden , "Maçın adamı seçilmemden daha önemli bir nokta var aslında. Buradaki en önemli nokta takımın gelişimidir. İlk oynadığımız hazırlık maçıyla kıyaslarsak bu maçtaki gelişimimizi görebiliyoruz. İkinci maçımızı geride bıraktık. Daha iyiye gidiyoruz. Bu akşam da mağlubiyet aldık ama temel nokta bizim göstermiş olduğumuz gelişimdir. Özellikle ilk yarıda çok iyi bir görüntü ortaya koyduk ve takım halinde oynadık. Bu gelişime devam etmemiz gerekiyor ve hocamız da bu gelişim için her şeyi yapıyor" dedi.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:16
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