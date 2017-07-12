''Transferde rahatız''
F.Bahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, “G.Saray bir fazla ön eleme oynadığı için transferde hızlı olmak zorunda. Biz ise 27 Temmuz’a göre hareket ediyoruz” dedi.
LENS MÜJDESİ VERDİ
Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "4 transfer yaptık, içeride önemli oyuncularımız ile sözleşme yeniledik. Galatasaray ön eleme oynadığı için onlar transferde daha hızlı olmak zorunda. Biz transferde rahatız" dedi.
Uslu, Avrupa Ligi'nde ilk maçlarının oynayacakları 27 Temmuz'a göre hareket ettiklerini belirtirken, "Önceliğimiz santrfor ve kanat oyuncuları" açıklamasını yaptı, ardından da Lens müjdesini verdi: "Lens için Sunderland'la görüşmelerimizi devam ettiriyoruz."
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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