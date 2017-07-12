 ''Transferde rahatız'' – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    ''Transferde rahatız''

    ''Transferde rahatız''

    F.Bahçe Genel Sekreteri , “G.Saray bir fazla ön eleme oynadığı için transferde hızlı olmak zorunda. Biz ise 27 Temmuz’a göre hareket ediyoruz” dedi.

    Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar ve Kameni'yi alarak dört önemli transfere imza atan Fenerbahçe, kanat ve forvet transferleri için ise beklemeye geçti. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni transferler için sabırsızlanırken, yönetimin ise acaleci davranmıyor.

    LENS MÜJDESİ VERDİ
    Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "4 transfer yaptık, içeride önemli oyuncularımız ile sözleşme yeniledik. Galatasaray ön eleme oynadığı için onlar transferde daha hızlı olmak zorunda. Biz transferde rahatız" dedi.

    Uslu, Avrupa Ligi'nde ilk maçlarının oynayacakları 27 Temmuz'a göre hareket ettiklerini belirtirken, "Önceliğimiz santrfor ve kanat oyuncuları" açıklamasını yaptı, ardından da Lens müjdesini verdi: "Lens için Sunderland'la görüşmelerimizi devam ettiriyoruz."
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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