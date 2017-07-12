 Teklifiniz çok düşük – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Teklifiniz çok düşük

    Teklifiniz çok düşük

    F.Bahçe’nin Kameni öncesi ilgilendiği Beiranvand transferinin neden gerçekleşmediği İran basınına belgesiyle sızdı. Rakam az bulunmuş.

    F.Bahçe'nin Kameni'den önceki bir numaralı kaleci hedefi Alireza Beiranvand transferindeki detaylar ortaya çıktı. F.Bahçe'nin, İran'ın Persepolis takımında oynayan file bekçisi için yaptığı teklifin neden reddedilği İran basınında yer aldı. Persepolis'li yetkililerden Ali Yıldırım'a gönderilen yazıda şu ifadeler dikkat çekti: "Oyuncuyu satma niyetinde değiliz. Bu yüzden 500 bin euro artı sonraki transferden % 20'lik teklifinizi kabul etmiyoruz. Beiranvand'ın size gelmesi için teklif iki katına çıkarılmalı ve sonraki satıştan % 30 pay verilmelidir. F.Bahçe futbolcuya bir gün ihtiyaç duymazsa, o zaman bize döner."

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Teklifiniz çok düşük haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.