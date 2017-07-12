Teklifiniz çok düşük

F.Bahçe'nin Kameni'den önceki bir numaralı kaleci hedefitransferindeki detaylar ortaya çıktı. F.Bahçe'nin, İran'ın Persepolis takımında oynayan file bekçisi için yaptığı teklifin neden reddedilği İran basınında yer aldı. Persepolis'li yetkililerden Ali Yıldırım'a gönderilen yazıda şu ifadeler dikkat çekti: "Oyuncuyu satma niyetinde değiliz. Bu yüzdenartı sonraki transferden % 20'lik teklifinizi kabul etmiyoruz. Beiranvand'ın size gelmesi için teklif iki katına çıkarılmalı ve sonraki satıştanverilmelidir. F.Bahçe futbolcuya bir gün ihtiyaç duymazsa, o zaman bize döner."