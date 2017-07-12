Stoperlere kanca

F.Bahçe'nin stoper adayları arasında olduğu iddia edilen Zouma ve Mangala için yeni talipler çıktı. Chelsea'li Zouma'yı Valencia'nın kiralamak istediği, M.City'li Mangala için de Fransız devi PSG'nin girişimlere başladığı Avrupa basınında yer aldı.