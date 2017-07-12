 Stoperlere kanca – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Stoperlere kanca

    Stoperlere kanca
    F.Bahçe'nin stoper adayları arasında olduğu iddia edilen Zouma ve Mangala için yeni talipler çıktı. Chelsea'li Zouma'yı Valencia'nın kiralamak istediği, M.City'li Mangala için de Fransız devi PSG'nin girişimlere başladığı Avrupa basınında yer aldı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:30
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