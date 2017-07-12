'Sorun özgüven'
Oyuncuların taraftar baskısı ve hata yapmaktan korktuğunu gözlemleyen Aykut hoca, tedaviye İsviçre kampında başlıyor.
EKSTRA İDMANLAR YAPTIRACAK
Lozan'da takımla daha yakından ilgilenme kararı alan Kocaman'ın öz güven eksikliği yaşayanlarla birebir görüşeceği kaydedildi. Özellikle taraftar baskısının psikolojik sıkıntılara neden olduğu isimlere antrenmanlarda da ekstra idmanlar yaptırıp yeteneklerini geliştirmek isteyen Aykut hoca böylece kaybolan güven hissini yeniden getirmeyi amaçlıyor.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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