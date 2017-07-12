 'Sorun özgüven' – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'Sorun özgüven'

    'Sorun özgüven'

    Oyuncuların taraftar baskısı ve hata yapmaktan korktuğunu gözlemleyen Aykut hoca, tedaviye İsviçre kampında başlıyor.

    Sezonun 2. etap çalışmaları için İsviçre'ye giden Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, takımdaki sıkıntının asıl kaynağını tespit etti: Özgüven... Topuk Yaylası'ndaki 1 haftalık kampta tek hazırlık maçı oynayan sarılacivertlilerde oyuncuların sahada inisiyatif almaktan ve hata yapmaktan korktukların gözlemleyen tecrübeli hoca, bu sıkıntıyı aşmak için çalışmalara başladı.

    EKSTRA İDMANLAR YAPTIRACAK
    Lozan'da takımla daha yakından ilgilenme kararı alan Kocaman'ın öz güven eksikliği yaşayanlarla birebir görüşeceği kaydedildi. Özellikle taraftar baskısının psikolojik sıkıntılara neden olduğu isimlere antrenmanlarda da ekstra idmanlar yaptırıp yeteneklerini geliştirmek isteyen Aykut hoca böylece kaybolan güven hissini yeniden getirmeyi amaçlıyor.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:36
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