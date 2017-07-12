Satalım kurtulalım
Bekleneni veremeyen milli futbolcuyla yollar büyük ihtimalle ayrılıyor. Satışından para kazanılıp transfere aktarılması planlanan Ozan Tufan için menajeri Ahmet Bulut Avrupa’da bazı takımlarla temas halinde.
Kanarya'nın şu anda transfer piyasası olan ikinci önemli ismi Ozan Tufan... Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da onayını alarak Ozan'ı bir Avrupa takımına iyi bir paraya pazarlama kararı aldı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un Avrupa'da bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi.
Benfica, S.Lizbon, Real Sociedad ve Valencia Ozan'la ilgilenmiş ancak temaslardan bir sonuç çıkmamıştı. Fenerbahçe, 22 yaşındaki yıldızın bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi.
KOCAMAN'DAN ŞARTLI İZİN
Ozan Tufan, Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda toplam 82 resmi maça çıktı, 7 gol-5 asistle oynadı. Bonservisi için Bursaspor'a 7 milyon euro ödenen ay-yıldızlı futbolcu, şans bulmasına rağmen bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Aykut Kocaman, iyi para kazanılacaksa Ozan'ın satışına onay verdi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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