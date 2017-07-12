 Satalım kurtulalım – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Satalım kurtulalım

    Satalım kurtulalım

    Bekleneni veremeyen milli futbolcuyla yollar büyük ihtimalle ayrılıyor. Satışından para kazanılıp transfere aktarılması planlanan için menajeri Ahmet Bulut Avrupa’da bazı takımlarla temas halinde.

    F.Bahçe'nin transfere devam edebilmesi için oyuncu satması gerekiyor. Şu an en ciddi talibi olan oyuncu Simon Kjaer. Sarı-lacivertliler, Danimarkalı stoperin satışından 10-12 milyon euro civarında bir gelir hedefliyor. Ancak şu ana kadar gelen teklifler bu beklentiyi karşılamıyor. En ciddi alıcı Milan. Çizme ekibi para+takas formülüyle transferi gerçekleştirmek istiyor.

    Kanarya'nın şu anda transfer piyasası olan ikinci önemli ismi Ozan Tufan... Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da onayını alarak Ozan'ı bir Avrupa takımına iyi bir paraya pazarlama kararı aldı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un Avrupa'da bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenildi.

    Benfica, S.Lizbon, Real Sociedad ve Valencia Ozan'la ilgilenmiş ancak temaslardan bir sonuç çıkmamıştı. Fenerbahçe, 22 yaşındaki yıldızın bonservis bedelini 8 milyon euro olarak belirledi.

    KOCAMAN'DAN ŞARTLI İZİN
    , Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda toplam 82 resmi maça çıktı, 7 gol-5 asistle oynadı. Bonservisi için Bursaspor'a 7 milyon euro ödenen ay-yıldızlı futbolcu, şans bulmasına rağmen bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Aykut Kocaman, iyi para kazanılacaksa Ozan'ın satışına onay verdi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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