Remy’ye kalp engeli

F.Bahçe'nin Chelsea'nin Fransız golcüsü Loic Remy'den sağlık problemleri yüzünden vazgeçtiği anlaşıldı.

Fransa'da yayın yapan RMC radyosu, daha önce Liverpool'un Remy'yi kalbindeki sıkıntı yüzünden almadığını hatırlatarak, "Türkler de aynı riski almadı" yorumunu yaptı. Sarı-lacivertlilerin, kalbinde ritim bozukluğu olan 30 yaşındaki golcü futbolcuyu Londra'da sağlık kontrolünden geçirdiği ileri sürüldü.