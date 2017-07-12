‘Perez, Fenerbahçe’ye kaldı’

İspanyol basını, Arsenal’de kamp kadrosuna alınmayan golcü için en şanslı takımın F.Bahçe olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin transfer arayışında olduğu bölgelerden biri de forvet hattı. Arsenal'in İspanyol golcüsü Lucas Perez, adı en çok telaffuz edilen isim. 28 yaşındaki yıldız, Ada ekibinin Avustralya ve Çin kamplarına alınmadı. Perez, Sevilla, Atletico Madrid'den beklediği teklifleri alamadı. Kendisine talip olan eski kulübü Deportivo da gerekli adımları atamıyor. İngiliz Evening Standart gazetesi, Perez'in Fenerbahçe'ye transferinin önünün açıldığını yazdı. Kanarya, oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdürüyor.