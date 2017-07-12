 O davaya ret – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    O davaya ret

    O davaya ret
    Fransız Yargıtayı, tarafından Real Madrid'li Benzema'ya karşı açılan "şantaj" davasında, Versay İstinaf Mahkemesi'nin aldığı "iddianamenin kabul edilmesi" kararını iptal etti. Karar, soruşturmayı yürüten adli polisin tarafsızlığı ile ilgili şüpheler üzerine alındı. Davaya Paris İstinaf Mahkemesi bakacak.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    O davaya ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.