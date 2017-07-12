 Michy de olmadı – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Michy de olmadı

    Michy de olmadı
    Kanarya'ya forvet transferinde bir kapı daha kapandı. Sarı-lacivertliler, Chelsea'den Remy'nin yanı sıra alternatif olarak Michy Batshuayi'ye de talipti. Ancak Premier Lig şampiyonu, Belçikalı yıldızı takımda tutma kararı aldı. Basthuayi de "Kalıyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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