Michy de olmadı

Kanarya'ya forvet transferinde bir kapı daha kapandı. Sarı-lacivertliler, Chelsea'den Remy'nin yanı sıra alternatif olarak Michy Batshuayi'ye de talipti. Ancak Premier Lig şampiyonu, Belçikalı yıldızı takımda tutma kararı aldı. Basthuayi de "Kalıyorum" açıklamasını yaptı.