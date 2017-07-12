 Lens’ten ‘dönüş’ işareti – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Lens’ten ‘dönüş’ işareti

    Lens’ten ‘dönüş’ işareti

    'den transferi için haber bekleyen Jeremain Lens, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.

    Hollandalı yıldız, Facebook profil fotoğrafını güncelledi, idmanından bir fotoğrafını koydu. Değişiklik, Lens'in Fenerbahçe'ye dönüş işareti olarak yorumlanırken, ortaya atılan iddialar bu görüşü destekledi. Sarı-lacivertlilerin Lens için Sunderland'la anlaşma zemini aradığı, transferin kısa süre içinde açıklanacağı ileri sürüldü.

    İDDİALARLA AYNI ANA DENK GELDİ
    F.Bahçe'nin Lens için Sunderland'la anlaştığı iddialarıyla Hollandalı yıldızın Facebook profilini Fener idmanından fotoğrafıyla değiştirmesi aynı ana denk geldi. Bir taraftar çamurdan kendine Lens forması yapıp sosyal medyadan paylaştı, Lens de bu fotoğrafı beğendi.

    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:40
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