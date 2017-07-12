Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Fenerbahçe'den transferi için haber bekleyen Jeremain Lens, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir harekete imza attı.
İDDİALARLA AYNI ANA DENK GELDİ
F.Bahçe'nin Lens için Sunderland'la anlaştığı iddialarıyla Hollandalı yıldızın Facebook profilini Fener idmanından fotoğrafıyla değiştirmesi aynı ana denk geldi. Bir taraftar çamurdan kendine Lens forması yapıp sosyal medyadan paylaştı, Lens de bu fotoğrafı beğendi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:40
-
Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
-
Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
-
Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
Lens’ten ‘dönüş’ işareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.