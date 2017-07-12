 İnter, Gabigol’ü vermemiş – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    İnter, Gabigol’ü vermemiş

    İnter, Gabigol’ü vermemiş
    Sarı-lacivertlilerin İnter'in gözden çıkardığı için de resmi girişimde bulunduğu ortaya çıktı. 20 yaşındaki 'Gabigol' lakaplı Brezilyalı forveti kiralamak isteyen Kanarya'nın, Çizme ekibine 1.5 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ancak sonuç alamadığı vurgulandı.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:21
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