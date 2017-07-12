Fener'den Emre zaferi
Alman, İspanyol ve İngiliz takımlarının peşinde koştuğu Emre Mor’un sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Önce genç yıldızı, ardından B. Dortmund'u ve son olarak hocaları Botz'u ikna eden F.Bahçe büyük bir transfer başarısına imza atmak üzere.
Ancak Borussia Dortmund yönetimini ve yeni hocası Botz'u ikna etmek ise hiç kolay olmadı. Günler süren zorlu görüşmelerin ardından Botz, genç yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanmasına onay verdi. Son olarak Borussia Dortmund'la kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euro'ya anlaşma sağlandı. Artık transferin önünde engel kalmadı. Taraftarlar sabırsızlıkla süper yeteneğin İstanbul'a gelmesini bekliyor.
USLU MÜJDEYİ VERDİ
F.Bahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Emre Mor harekatıyla ilgili ilk kez konuşurken taraftarı sevindirecek çok önemli açıklamalar yaptı. Uslu, "Emre başka takıma kiralanacaksa o zaman futbolcunun önceliği bizde. Emre'nin 25 Temmuz'dan önce İstanbul'a gelmesi zor ama o tarihe kadar umulmadık bir gelişme olursa 25 Temmuz'dan da önce gelebilir" diyerek müjdeyi verdi.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
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