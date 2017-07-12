 Fener'den Emre zaferi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fener'den Emre zaferi

    Fener'den Emre zaferi

    Alman, İspanyol ve İngiliz takımlarının peşinde koştuğu ’un sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Önce genç yıldızı, ardından B. Dortmund'u ve son olarak hocaları Botz'u ikna eden F.Bahçe büyük bir transfer başarısına imza atmak üzere.

    , geleceğin en büyük yıldızlarından biri olarak görülen Emre Mor'u bünyesine katıyor. Almanya, İngiltere ve İspanya'dan talipleri olan Borussia Dortmund'un 19 yaşındaki Türk yıldızı, çok büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, müthiş transfer harekatında haftalar önce Emre Mor ile yıllık 2 milyon euro'ya el sıkıştı.

    Ancak Borussia Dortmund yönetimini ve yeni hocası Botz'u ikna etmek ise hiç kolay olmadı. Günler süren zorlu görüşmelerin ardından Botz, genç yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanmasına onay verdi. Son olarak Borussia Dortmund'la kiralama bedeli olarak 2.5 milyon euro'ya anlaşma sağlandı. Artık transferin önünde engel kalmadı. Taraftarlar sabırsızlıkla süper yeteneğin İstanbul'a gelmesini bekliyor.

    USLU MÜJDEYİ VERDİ
    F.Bahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Emre Mor harekatıyla ilgili ilk kez konuşurken taraftarı sevindirecek çok önemli açıklamalar yaptı. Uslu, "Emre başka takıma kiralanacaksa o zaman futbolcunun önceliği bizde. Emre'nin 25 Temmuz'dan önce İstanbul'a gelmesi zor ama o tarihe kadar umulmadık bir gelişme olursa 25 Temmuz'dan da önce gelebilir" diyerek müjdeyi verdi.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener'den Emre zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.