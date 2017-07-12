Fenerbahçe, Sporting Lizbon'la karşılaşıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Fenerbahçe buradan İsviçre'ye giderek kamp yerini değiştiridi. Sarı lacivertliler İsviçre kampının ilk maçında Portekiz ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşıyor.



Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Romanya'nın Juventus Bükreş takımı ile karşılaşmış ve rakibine 3-2 yenilmişti.



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Juventus Bükreş maçında takımının 2 golünü atan Mehmet Ekici, geçirdiği sakatlık nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Yeni transferlerden Valbuena ve Nabil Dirar maça ilk 11'de başladı.



FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Şener, M. Topal, Josef, Valbuena, Alper, Dirar, Van Persie

Sarı-lacivertli takım, ikinci etap kamp çalışması için İsviçre'nin Lozan şehrine gelen Fenerbahçe, 19 Temmuz'a kadar sürecek kampta 4 hazırlık maçı yapacak.

HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ ŞÖYLE:

12 Temmuz Çarşamba günü Sporting Lizbon,

15 Temmuz Cumartesi günü Fransa'nın Olympique Marsilya,

17 Temmuz Pazartesi günü İspanya'nın Athletic Bilbao

19 Temmuz Çarşamba günü Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-lacivertliler, Monaco maçından sonra kampı tamamlayarak İstanbul'a dönecek. Fenerbahçe, 27 Temmuz'da oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını İstanbul'daki tesislerinde sürdürecek.