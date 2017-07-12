Fener Lozan’da
Kanarya, 2. etap kampı için İsviçre’ye gitti. İlk idmanına dün akşam çıkan sarı-lacivertli takım, ilk hazırlık maçını ise bugün oynayacak.
SPORTİNG LİZBON MAÇI 20.30'DA
İsviçre'de 4 hazırlık maçı yapacak olan Kanarya ilk sınavına bugün çıkacak. Portekiz'in Sporting Lizbon ekibi ile saat 20.30'da oynayacak Fener'in maçı D Smart'tan ekranlara gelecek. Sarı-lacivertlilerin diğer hazırlık mücadeleri ise şöyle: Marsilya (15 Temmuz Cumartesi), Athletic Bilbao (17 Temmuz Pazartesi), Monaco (19 Temmuz Çarşamba).
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
janjok adamın yıllık ücreti BJK yıllık transfer masrafı kadar oyuncunun kabul etmesi için şuan bir sebep yok ki para isterse çine gider 15 mil alır
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Costa’da büyük bekleyiş
Toplam 21
Yorum
jordin hayal kurmayın adamın yıllık aldığı para tl cinsinden 33 milyon tl ki buda yalkaşık 8,8 milyon euro ki kira parasınada 5-6 aşağı istemezler
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Mariano G.Saray'da!
Toplam 32
Yorum
erkan kesicioglu 31 yasinda 3 sene rahat oynar ve kaliteli futbolcu , tarik camdalin 5milion euro eden futbol dünyasinda bu adami belese aldilar :)
Fener Lozan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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