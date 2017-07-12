 Fener Lozan’da – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fener Lozan’da

    Fener Lozan’da

    Kanarya, 2. etap kampı için İsviçre’ye gitti. İlk idmanına dün akşam çıkan sarı-lacivertli takım, ilk hazırlık maçını ise bugün oynayacak.

    , iki günlük iznin ardından yeni sezon öncesi kamp dönemi için dün İsviçre'ye gitti. Uçakla Cenevre'ye oradan da yaklaşık 30 dakikalık kara yolculuğuyla Lozan'a geçen sarılacivertli kafileyi havaalanında ve kaldıkları otelin önünde bazı taraftarlar karşılarken, futbolcularla fotoğraf çektirip imza aldılar. Kanarya buradaki ilk idmanına da akşam saatlerinde çıktı. , 5'e 2 pas ve kondisyon antrenmanı ile günü tamamladı. Öte yandan Simon Kjaer, Aatıf Chahechouhe, Josef De Souza, Robin van Persie, Valbuena, Nabil Dirar ve Roman Neustadter kafileye İsviçre'de dahil oldu.

    SPORTİNG LİZBON MAÇI 20.30'DA
    İsviçre'de 4 hazırlık maçı yapacak olan Kanarya ilk sınavına bugün çıkacak. Portekiz'in Sporting Lizbon ekibi ile saat 20.30'da oynayacak Fener'in maçı D Smart'tan ekranlara gelecek. Sarı-lacivertlilerin diğer hazırlık mücadeleri ise şöyle: Marsilya (15 Temmuz Cumartesi), Athletic Bilbao (17 Temmuz Pazartesi), Monaco (19 Temmuz Çarşamba).
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fener Lozan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.