Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa operasyonunu Valbuena ve Dirar'la tamamladıktan sonra kadrosuna İspanya'da forma giyen Kameni'yi katmıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni adresi ise İngiltere. Hedefte Manchester City'den Bony ve Chelsea'den Batshuayi var. İngiltere operasyonunun en önemli ayağı ise Jeremain Lens.
LENS TRANSFERİ ADA'DA ÇÖZÜLECEK
Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla oldukça başarılı işlere imza atan ve taraftarların da sevgisini kazanan Jeremain Lens'in transferini bitirmek için Sunderland'le görüşen yönetim, İngiltere'deki temaslarını da hızlandırıyor. Lens transferi için Ada'ya giden yönetim, forvet transferini de Premier Lig'den çözmek istiyor.
ÇÖZÜM KİRALIK FORMÜLÜ
Finansal Fair Play nedeniyle bonservis ödemesi yapamayacak olan Fenerbahçe, transfer listesindeki isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Manchester City'nin gözden çıkardığı isimlerden olan Bony için daha önce temas sağlayan Fenerbahçe, bu futbolcunun alternatifini ise Londra'da buldu. Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve birçok karşılaşmada yedek kalan Chelsea'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi için temas sağlayan sarı-lacivertliler, Chelsea'nin bu futbolcu hakkındaki kararını vermesini bekliyor. Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 33 milyon Sterlin'e Chelsea'ye transfer olan ancak bekleneni veremeyen Belçikalı oyuncu, Diego Costa'nın gölgesinde kalmış ve birçok mücadelede yedek başlamıştı. Diego Costa'nın takımdan ayrılacağının açıklanması ve Lukaku transferinde de mutlu sona ulaşılmaması nedeniyle, bu futbolcunun transferi, ancak yeni bir yıldız transferinin yapılmasına bağlı.
FENER NABIZ YOKLUYOR
Bony ve Batshuayi için kiralık olarak nabız yoklayan Fenerbahçe; Manchester City ve Chelsea'nin transferdeki hamlelerini bekliyor. Lens transferi için İngiltere seyahatlerini sıklaştıran yöneticiler, öncelikle Lens'i kadroya katıp, ardından da forvet transferini de bitirmenin hesaplarını yapıyor.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:24
-
Şimdi şov zamanı
Toplam 11
Yorum
GS LI GOMEZ BELHNDA MACION U FENR VEYE BJK ALSYDI BASIN YERE GÖGE SIGDIRAMAZLARDI GS OLUNCA RESMEN YERDEN YERE VURUYORLAR UTANMADAN BUNLRA İNANMYN
-
Belhanda ve Eren İsveç'e götürülecek
Toplam 6
Yorum
ASLANIM. GEREKLİ ÖZENİ GÖSTER. GS ÖSTERSUND MAÇINA GEREKLİ ÖNEMİ VE İTİNAYI GÖSTERMELİ. SANKİ ÇOK KOLAY ELERİZ HAVASINDA GÖRÜNÜYOR GS. HAYALİ SUKUTA UĞRAYABİLİRSİNİZ SEVGİ
-
Beşiktaş Lyon ile anlaştı! Marcelo gidiyor
Toplam 19
Yorum
yalçın yalçın ayhan alısınsın dısıplınlı bıldık oyuncu hemde ucuz birde hızlı stoper iş gorur
Aykut Kocaman yol haritasını belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.