 Aykut Kocaman yol haritasını belirledi – Fotomaç – 12 Temmuz 2017
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HEPSİ
    12 Temmuz 2017, Çarşamba
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    yol haritasını belirledi

    Aykut Kocaman yol haritasını belirledi

    Transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa operasyonunu Valbuena ve Dirar'la tamamladıktan sonra kadrosuna İspanya'da forma giyen Kameni'yi katmıştı. Sarı-lacivertlilerin yeni adresi ise İngiltere. Hedefte Manchester City'den ve Chelsea'den Batshuayi var. İngiltere operasyonunun en önemli ayağı ise Jeremain .

    Sezonun bitimiyle birlikte transfer çalışmalarına başlayan ve Fransa'ya giden yöneticiler, Lyon'dan Valbuena ve Monaco'dan Dirar'ı kadroya katmıştı. Topuk Yaylası'nda yapılan kamp çalışmaları sırasında İspanyol Malaga'dan kaleci Kameni'yi kadrosuna dahil eden Fenerbahçe yönetimi, İngiltere operasyonuna başladı. Robin van Persie ve Fernandao'nun oluşturduğu forvet hattına takviye isteyen Teknik Direktör , özellikle henüz iyileşmeyen Fernandao'nun yokluğunda transferin bir an önce bitmesini bekliyor.

    LENS TRANSFERİ ADA'DA ÇÖZÜLECEK
    Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla oldukça başarılı işlere imza atan ve taraftarların da sevgisini kazanan Jeremain 'in transferini bitirmek için Sunderland'le görüşen yönetim, İngiltere'deki temaslarını da hızlandırıyor. transferi için Ada'ya giden yönetim, forvet transferini de Premier Lig'den çözmek istiyor.

    ÇÖZÜM KİRALIK FORMÜLÜ
    Finansal Fair Play nedeniyle bonservis ödemesi yapamayacak olan Fenerbahçe, transfer listesindeki isimleri kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Manchester City'nin gözden çıkardığı isimlerden olan için daha önce temas sağlayan Fenerbahçe, bu futbolcunun alternatifini ise Londra'da buldu. Geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve birçok karşılaşmada yedek kalan Chelsea'nin yıldız oyuncusu için temas sağlayan sarı-lacivertliler, Chelsea'nin bu futbolcu hakkındaki kararını vermesini bekliyor. Geçtiğimiz sezon başında Marsilya'dan 33 milyon Sterlin'e Chelsea'ye transfer olan ancak bekleneni veremeyen Belçikalı oyuncu, 'nın gölgesinde kalmış ve birçok mücadelede yedek başlamıştı. 'nın takımdan ayrılacağının açıklanması ve transferinde de mutlu sona ulaşılmaması nedeniyle, bu futbolcunun transferi, ancak yeni bir yıldız transferinin yapılmasına bağlı.

    FENER NABIZ YOKLUYOR
    ve Batshuayi için kiralık olarak nabız yoklayan Fenerbahçe; Manchester City ve Chelsea'nin transferdeki hamlelerini bekliyor. Lens transferi için İngiltere seyahatlerini sıklaştıran yöneticiler, öncelikle Lens'i kadroya katıp, ardından da forvet transferini de bitirmenin hesaplarını yapıyor.
    1. 12 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:24
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