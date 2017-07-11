 Sow umreden 'Alo' dedi – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Sow umreden 'Alo' dedi

    Sow umreden 'Alo' dedi

    Al Ain’in yeniden kiralık vermeye yanaşmadığı Sow’un umre ziyareti sırasında Aykut Kocaman’ı iki kez telefonla arayarak “Sizinle yeniden çalışmayı çok istiyorum” dediği ortaya çıktı. Kocaman, konuyu yönetime pasladı.

    'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Moussa Sow, yeniden sarı-lacivertli takıma dönmek için her yolu deniyor, her kapıyı çalıyor... Senegalli oyuncu, Umre ziyaretini gerçekleştirirken teknik direktör Aykut Kocaman'ı telefonla iki kez aradı.

    İlk görüşmede eski hocasını yeniden göreve geldiği için tebrik eden Sow, "Layık olduğunuz yere yeniden geri döndünüz. Umarım eskisinden daha başarılı olup bu kulübe daha uzun yıllar hizmet edersiniz" dedi.

    İKİ ŞART VAR
    31 yaşındaki yıldız, ikinci görüşmede ise kendisinin yeniden Fenerbahçe'ye dönme isteğini Kocaman'a iletirken, "Sizinle yeniden çalışmayı çok istiyorum. Fenerbahçe artık benim evim gibi oldu ve futbolu orada bırakmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı. Kocaman, Sow'a iyi dileklerini iletirken transfer konusunda topu yönetime attı. 'a kapısı açık olan Fenerbahçe yönetimi, bunu için oyuncudan iki önemli şartı yerine getirmesini istiyor. İlk şart, kulübü Al Ain'le olan bonservis sorununu tamamen kendisi çözmesi. İkinci şart ise yıllık 4.2 milyon euro olan yıllık ücretinde indirime gitmesi. Bu iki kriter yerine getirilirse Sow yeniden sarı-lacivertli formaya kavuşacak.

    YÖNETİMLE DE GÖRÜŞECEK
    Senegal basını, Fenerbahçe'ye dönmek için can atan Sow'un sarı- lacivertli yönetimle iki gün içinde bir görüşme yapacağını aktardı. Senego. com'da yer alan haberde ayrıca, Senegal Milli Takımı'nın hocası Aliou Cisse'nin, "Herkes Moussa Sow'u çok seviyor ancak milli takımda oynamak istiyorsa önemli bir ligde oynamalı. Gerçek futbolun oynandığı bir ligde oynamalı" şeklindeki sözlerine yer verildi.

    Emre BOL
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:34
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