 Son bomba Moura – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Son bomba Moura

    Son bomba Moura

    Bu iddia çok ses getirir! Fransızlar, F.Bahçe’nin PSG’li süper sambacının peşine düştüğünü yazdı.

    Fransız basınından Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi. Footmercato, sarı- lacivertlilerin PSG'nin Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Lucas Moura'yı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediğini duyurdu.

    Haberde, 24 yaşındaki sambacıyla Roma'nın da ilgilendiği, F.Bahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesinin çok zor olduğu bildirildi. Wolfsburg'tan Julian Draxler'i transfer eden PSG, Sao Paulo'dan 40 milyon euro'ya aldığı Moura'yı gelecek sezon için gözden çıkartabilir.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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