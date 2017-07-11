Son bomba Moura
Bu iddia çok ses getirir! Fransızlar, F.Bahçe’nin PSG’li süper sambacının peşine düştüğünü yazdı.
Fransız basınından Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi. Footmercato, sarı- lacivertlilerin PSG'nin Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Lucas Moura'yı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediğini duyurdu.
Haberde, 24 yaşındaki sambacıyla Roma'nın da ilgilendiği, F.Bahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesinin çok zor olduğu bildirildi. Wolfsburg'tan Julian Draxler'i transfer eden PSG, Sao Paulo'dan 40 milyon euro'ya aldığı Moura'yı gelecek sezon için gözden çıkartabilir.
Haberde, 24 yaşındaki sambacıyla Roma'nın da ilgilendiği, F.Bahçe'nin bu transferi gerçekleştirmesinin çok zor olduğu bildirildi. Wolfsburg'tan Julian Draxler'i transfer eden PSG, Sao Paulo'dan 40 milyon euro'ya aldığı Moura'yı gelecek sezon için gözden çıkartabilir.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Son bomba Moura haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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