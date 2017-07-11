 Sigara sağlığa zararlı gençler! – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Sigara sağlığa zararlı gençler!

    Sigara sağlığa zararlı gençler!

    Fenerbahçe’nin genç oyuncuları ve , ‘cezaevi’ diye nitelendirdikleri ’nda sigara içince kadro dışı kaldı.

    Fenerbahçe'nin kampında dün ilginç bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli takımın U-21 kadrosundaki oyunculardan Kerem Bulut, yanında diğer gençlerin de bulunduğu bir ortama ait kareyi sosyal medya hesabından "Topuk Yaylası cezaevi" ifadesiyle paylaştı. Genç oyuncun önünde söndürülmüş sigara olması da dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada görüp büyük tepki gösterdiği bu paylaşım Aykut Kocaman'ı çok kızdırdı. Kocaman, durumdan haberdar olur olmaz fotoğrafta yer alan iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Sigara içtiklerini itiraf eden genç oyuncular Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan'ın kadro dışı bıraktıkları bildirildi.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:39
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