Sigara sağlığa zararlı gençler!
Fenerbahçe’nin genç oyuncuları Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan, ‘cezaevi’ diye nitelendirdikleri Topuk Yaylası’nda sigara içince kadro dışı kaldı.
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında dün ilginç bir olay yaşandı. Sarı-lacivertli takımın U-21 kadrosundaki oyunculardan Kerem Bulut, yanında diğer gençlerin de bulunduğu bir ortama ait kareyi sosyal medya hesabından "Topuk Yaylası cezaevi" ifadesiyle paylaştı. Genç oyuncun önünde söndürülmüş sigara olması da dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada görüp büyük tepki gösterdiği bu paylaşım Aykut Kocaman'ı çok kızdırdı. Kocaman, durumdan haberdar olur olmaz fotoğrafta yer alan iki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Sigara içtiklerini itiraf eden genç oyuncular Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan'ın kadro dışı bıraktıkları bildirildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:39
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Sigara sağlığa zararlı gençler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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