''RvP için sabır gerek''
Robin van Persie'yi renklerine katmak istediği iddia edilen Feyenoord'dan transfer açıklaması geldi. Hollanda temsilcisinin genel direktörü Eric Gudde, taraftarlarından sabırlı olmalarını isterken, Van Persie iddialarını ise yalanlamadı. Gudde, "Van Persie için de sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
-
Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
-
Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
''RvP için sabır gerek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.