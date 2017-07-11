 ''RvP için sabır gerek'' – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    ''RvP için sabır gerek''

    ''RvP için sabır gerek''
    'yi renklerine katmak istediği iddia edilen Feyenoord'dan transfer açıklaması geldi. Hollanda temsilcisinin genel direktörü Eric Gudde, taraftarlarından sabırlı olmalarını isterken, Van Persie iddialarını ise yalanlamadı. Gudde, "Van Persie için de sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:40
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