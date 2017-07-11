 Perez müjdesi – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Perez müjdesi

    Perez müjdesi

    Arsenal’in kamp kadrosuna almadığı İspanyol golcü, F.Bahçe’de de dahil gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Kanarya, menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.

    Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan Lucas Perez'den güzel haber var. İspanyol golcü, Arsenal'in kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişmenin ardından Perez'in Ada ekibinden ayrılması kesinleşirken, oyuncunun hangi takıma gideceği ise henüz kesinlik kazanmadı.

    Perez'in ilk hedefi ülkesinde bir takıma gidebilmek. Sevilla, A.Madrid gibi takımlardan teklif bekliyor. Ancak henüz kendisine Levante ve eski kulübü Deportivo dışında talip çıkmadı. Perez bu iki kulübün de teklifini kabul etmedi. Oyuncu İspanya dışı bir takıma gitmeye karar verirse, Fenerbahçe bu transferde en güçlü takımlardan biri olacak. Kanarya'nın Arsenal'in bonservisine 15 milyon euro istediği Perez'in menajeriyle "kiralama" üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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