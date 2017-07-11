Perez müjdesi
Arsenal’in kamp kadrosuna almadığı İspanyol golcü, F.Bahçe’de de dahil gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Kanarya, menajeriyle görüşmeleri sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan Lucas Perez'den güzel haber var. İspanyol golcü, Arsenal'in kamp kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişmenin ardından Perez'in Ada ekibinden ayrılması kesinleşirken, oyuncunun hangi takıma gideceği ise henüz kesinlik kazanmadı.
Perez'in ilk hedefi ülkesinde bir takıma gidebilmek. Sevilla, A.Madrid gibi takımlardan teklif bekliyor. Ancak henüz kendisine Levante ve eski kulübü Deportivo dışında talip çıkmadı. Perez bu iki kulübün de teklifini kabul etmedi. Oyuncu İspanya dışı bir takıma gitmeye karar verirse, Fenerbahçe bu transferde en güçlü takımlardan biri olacak. Kanarya'nın Arsenal'in bonservisine 15 milyon euro istediği Perez'in menajeriyle "kiralama" üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.
Perez'in ilk hedefi ülkesinde bir takıma gidebilmek. Sevilla, A.Madrid gibi takımlardan teklif bekliyor. Ancak henüz kendisine Levante ve eski kulübü Deportivo dışında talip çıkmadı. Perez bu iki kulübün de teklifini kabul etmedi. Oyuncu İspanya dışı bir takıma gitmeye karar verirse, Fenerbahçe bu transferde en güçlü takımlardan biri olacak. Kanarya'nın Arsenal'in bonservisine 15 milyon euro istediği Perez'in menajeriyle "kiralama" üzerinden görüşmelerini sürdürüyor.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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