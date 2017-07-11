L’Equipe’ten Bony iddiası

Fransız L'Equipe gazetesi, Marsilya'nın transfer listesindeki Manchester City'li Wilfried Bony için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu iddia etti.

Beşiktaş'a da yazılan Bony'nin sarı-lacivertlilere de teklif edildiği, ancak Kanarya'nın sorunlu bir isim olduğu gerekçesiyle oyuncuyu gündeme dahi almadığı belirtildi. Manchester City, geçen sezonu Stoke City'de kiralık geçiren Fildişili forveti Swansea'den 2015'te 32 milyon euro karşılığında transfer etmişti.