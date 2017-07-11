L’Equipe’ten Bony iddiası
Fransız L'Equipe gazetesi, Marsilya'nın transfer listesindeki Manchester City'li Wilfried Bony için Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu iddia etti.
Beşiktaş'a da yazılan Bony'nin sarı-lacivertlilere de teklif edildiği, ancak Kanarya'nın sorunlu bir isim olduğu gerekçesiyle oyuncuyu gündeme dahi almadığı belirtildi. Manchester City, geçen sezonu Stoke City'de kiralık geçiren Fildişili forveti Swansea'den 2015'te 32 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
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Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
L’Equipe’ten Bony iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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