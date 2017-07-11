''Lens’i biri gelip kapar!''
Sunderland’den Fener’e ‘tehdit’ gibi uyarı geldi.
Sunderland Menajeri Simon Grayson, Fenerbahçe'nin tekrar kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş'ın da transfer listesine giren Lens'in geleceği ile ilgili konuştu. Kanarya'nın teklifte bulunduğu Hollandalı yıldızın transferi konusunda netleşen bir şey olmadığını kaydeden Grayson, "Bir oyuncu için gelecekte karşımıza ne çıkacağını nereden bileceğiz? Birisi gelir ve bir oyuncumuza şu anda kimsenin yapmadığını yaparak önemli bir para önerebilir" diye konuştu. Bu sözler, "Fenerbahçe'ye açık uyarı" diye yorumlandı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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