 ''Lens’i biri gelip kapar!'' – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    ''’i biri gelip kapar!''

    ''<a href="/index/lens?id=3086ad58-5bff-4bd1-ae49-4d5968aeed4f" class="" rel="tag">Lens</a>’i biri gelip kapar!''

    ’den Fener’e ‘tehdit’ gibi uyarı geldi.

    Menajeri Simon Grayson, 'nin tekrar kadrosuna katmak istediği ve Beşiktaş'ın da transfer listesine giren 'in geleceği ile ilgili konuştu. Kanarya'nın teklifte bulunduğu Hollandalı yıldızın transferi konusunda netleşen bir şey olmadığını kaydeden Grayson, "Bir oyuncu için gelecekte karşımıza ne çıkacağını nereden bileceğiz? Birisi gelir ve bir oyuncumuza şu anda kimsenin yapmadığını yaparak önemli bir para önerebilir" diye konuştu. Bu sözler, "'ye açık uyarı" diye yorumlandı.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:45
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