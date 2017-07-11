 Lens Fenerbahçelileri heyecanlandırdı – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçelileri heyecanlandırdı

    <a href="/index/lens?id=3086ad58-5bff-4bd1-ae49-4d5968aeed4f" class="" rel="tag">Lens</a> Fenerbahçelileri heyecanlandırdı

    Geçtiğimiz sezonu Sunderland’den kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Hollandalı futbolcu Jeremain 'in sosyal medyadaki profil fotoğrafını güncellemesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

    Sarı Lacivertli takımda 2016-17 sezonunda top koşturan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile Sunderland bonservis ücreti konusunda anlaşamayınca yeni sezon hazırlıklarına İngiliz ekibiyle başladı.

    Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği oyuncular arasında yer alan , Facebook sayfasında profil fotoğrafına Fenerbahçe idmanından çekilmiş bir kareyi koydu.

    'in bu paylaşımı ise 'Fenerbahçe'ye dönüyor' olarak yorumlandı. Sarı Lacivertli taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncuya sosyal medya üzerinden mesaj yollamaya başladı.

    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçelileri heyecanlandırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.