Sarı Lacivertli takımda 2016-17 sezonunda top koşturan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile Sunderland bonservis ücreti konusunda anlaşamayınca yeni sezon hazırlıklarına İngiliz ekibiyle başladı.



Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği oyuncular arasında yer alan Lens, Facebook sayfasında profil fotoğrafına Fenerbahçe idmanından çekilmiş bir kareyi koydu.



Lens'in bu paylaşımı ise 'Fenerbahçe'ye dönüyor' olarak yorumlandı. Sarı Lacivertli taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncuya sosyal medya üzerinden mesaj yollamaya başladı.



