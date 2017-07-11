Lens Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Geçtiğimiz sezonu Sunderland’den kiralık olarak Fenerbahçe'de geçiren Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in sosyal medyadaki profil fotoğrafını güncellemesi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.
Sarı Lacivertli takımda 2016-17 sezonunda top koşturan ve oynadığı futbolla beğeni toplayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe ile Sunderland bonservis ücreti konusunda anlaşamayınca yeni sezon hazırlıklarına İngiliz ekibiyle başladı.
Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği oyuncular arasında yer alan Lens, Facebook sayfasında profil fotoğrafına Fenerbahçe idmanından çekilmiş bir kareyi koydu.
Lens'in bu paylaşımı ise 'Fenerbahçe'ye dönüyor' olarak yorumlandı. Sarı Lacivertli taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncuya sosyal medya üzerinden mesaj yollamaya başladı.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:25
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Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Toplam 10
Yorum
cilgin Abu sabredin beyler abumuza kavusacagiz.Baskalari gibi arsa satip veya kiloyla adam almiyoruz pazarligin da bir raconu var baskan isini bilir
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Abou’nun yüzü sirke satıyordu
Toplam 10
Yorum
Abubakar Fenerbahceye! abu gerekirse porto baskanina da kafayi yazar kartalima gelir merak etmeyin.O dogustan kartal.Baska isteyenlere attan essege inmem demisti
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Lens Fenerbahçelileri heyecanlandırdı
Toplam 2
Yorum
kıbrıslı geçen sezonun en tartışmasız ismi lens başka takıma giderse .maliyet vs demeyin ey yönetim bunun cevabını taraftara veremezssiniz.
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