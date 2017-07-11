 Kontrolden geçtiler – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Kontrolden geçtiler

    Kontrolden geçtiler
    Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Uygar Mert Zeybek, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncuların kan değerlerine bakılarak, solunum ve efor testlerinin yapıldığı kaydedildi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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