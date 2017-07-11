Kontrolden geçtiler
Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Uygar Mert Zeybek, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyuncuların kan değerlerine bakılarak, solunum ve efor testlerinin yapıldığı kaydedildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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