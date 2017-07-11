Kanarya bugün Lozan yolcusu
Düzce kampını tamamlayan F.Bahçe, 2. etap çalışmaları için İsviçre’ye uçacak. Kanarya burada 4 maç yapacak.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışması için bugün İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. İlk etap kamp çalışmasını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiren Kanarya, iki günlük iznin ardından bugün yola çıkacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.30'da özel uçakla İsviçre'nin Cenevre şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, buradan kamp yapacağı Lozan'a kara yoluyla geçecek. Düzce kampında bir hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Juventus Bükreş'e 3-2 kaybetmişti.
İLK MAÇI SPORTİNG İLE
Sarı-lacivertli takım, ikinci etap kampında 4 takımla hazırlık maçı oynayacak. 12 Temmuz'da Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Marsilya, 17 Temmuz'da Athletic Bilbao ile kapışacak olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'daki Monaco sınavı sonrası İstanbul'a dönecek.
İLK MAÇI SPORTİNG İLE
Sarı-lacivertli takım, ikinci etap kampında 4 takımla hazırlık maçı oynayacak. 12 Temmuz'da Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Marsilya, 17 Temmuz'da Athletic Bilbao ile kapışacak olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'daki Monaco sınavı sonrası İstanbul'a dönecek.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
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Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
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