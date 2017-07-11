 Kanarya bugün Lozan yolcusu – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    Kanarya bugün Lozan yolcusu

    Kanarya bugün Lozan yolcusu

    Düzce kampını tamamlayan F.Bahçe, 2. etap çalışmaları için İsviçre’ye uçacak. Kanarya burada 4 maç yapacak.

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışması için bugün İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek. İlk etap kamp çalışmasını Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştiren Kanarya, iki günlük iznin ardından bugün yola çıkacak. Sarı-lacivertli kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 11.30'da özel uçakla İsviçre'nin Cenevre şehrine gidecek. Sarı-lacivertliler, buradan kamp yapacağı Lozan'a kara yoluyla geçecek. Düzce kampında bir hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe, Juventus Bükreş'e 3-2 kaybetmişti.

    İLK MAÇI SPORTİNG İLE
    Sarı-lacivertli takım, ikinci etap kampında 4 takımla hazırlık maçı oynayacak. 12 Temmuz'da Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Marsilya, 17 Temmuz'da Athletic Bilbao ile kapışacak olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'daki Monaco sınavı sonrası İstanbul'a dönecek.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:48
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