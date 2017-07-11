 Gabigol ve Niang zora girdi – Fotomaç – 11 Temmuz 2017
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    11 Temmuz 2017, Salı
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    ve zora girdi

    Gabigol ve Niang zora girdi

    Kanarya'nın gündemindeki diğer isimlerden için de talipler artıyor.

    Daha önce Marsilya'yı reddeden Brezilyalı oyuncuya Sampdoria'dan teklif geldiği belirtildi. İnter'in İtalya dışına çıkmasını istemediği genç futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi geldiği İtalyan basınında yer aldı. Radardaki forvet M'baye 'ın da İngiltere yolunda olduğu Avrupa basınında yazıldı. Lukaku'yu satan Everton'ın bu boşluğu Milan'ın 22 yaşındaki santrforu ile doldurmak istediği iddia edildi.
    1. 11 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:41
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