Kanarya'nın gündemindeki diğer isimlerden Gabigol için de talipler artıyor.
Daha önce Marsilya'yı reddeden Brezilyalı oyuncuya Sampdoria'dan teklif geldiği belirtildi. İnter'in İtalya dışına çıkmasını istemediği genç futbolcu için 1 yıllık kiralama teklifi geldiği İtalyan basınında yer aldı. Radardaki forvet M'baye Niang'ın da İngiltere yolunda olduğu Avrupa basınında yazıldı. Lukaku'yu satan Everton'ın bu boşluğu Milan'ın 22 yaşındaki santrforu ile doldurmak istediği iddia edildi.
- 11 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Mitrovic Başakşehir'e
Toplam 3
Yorum
GokhanP Bence verilmeli . düzenli forma giyecek. Bu fırsat kaçmaz
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Tolgay Arslan'a Lazio kancası
Toplam 2
Yorum
Tolgay Arslan Selametle Git,yol al Lazio tm mı?
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Sigara sağlığa zararlı gençler!
Toplam 10
Yorum
Fbli Bu kadarmi salak olur bunlar? Insan gelecegiyle boylemi oynar?
Gabigol ve Niang zora girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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